Παράξενα

Βόλος: Ποδηλάτης συγκρούστηκε με… νυχτερίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία επικίνδυνη "συνάντηση" είχε ένας νεαρός άνδρας κατά τη διάρκεια βόλτας που έκανε με το ποδήλατο του. Πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα.



Μία περιπέτεια έζησε ένας νεαρός άνδρας χθες το απόγευμα όταν κατά τη διάρκεια βόλτας που έκανε με το ποδήλατο του στον λόφο της Γορίτσας συγκρούστηκε με νυχτερίδα!

Αμέσως ο νεαρός μετέβη στο νοσοκομείο του Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών, όμως οι γιατροί του συνέστησαν να πάει στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας για αντιλυσσικό ορό.

Πράγματι με τη συνοδεία της μητέρας του έφτασε στο νοσοκομείο της γειτονικής πόλης, που ο εφημερεύων Γιατρος τους ενημέρωσε ότι το μόνο που πρέπει να γίνει είναι μια πλύση με betadine, καθώς ο αντιλυσσικός ορός δεν ενδείκνυται για εφήβους!

Τελικά, ο νεαρός επέστρεψε στον Βόλο, ανακουφισμένος αλλά ταλαιπωρημένος!

πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Αμπτουλχαμίντ Χαν” - Τσελίκ: Κανείς να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σκότωσε την Νικολέτα και το “έσκασε” με τρένο από την Αθήνα

Ρόδος - Τροχαίο: Πέθανε η 62χρονη τουρίστρια