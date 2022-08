Αθλητικά

Κορακάκη: Τα “άπιαστα” όνειρα μπορεί να βγουν αληθινά

Η Άννα Κορακάκη μοιράζεται μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας της.

Η Άννα Κορακάκη, με ανάρτησή της στο instagram μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media, μία υπέροχη στιγμή της καριέρα της.

Ήταν μία ημέρα σαν σήμερα, πριν έξι χρόνια, στις 7 Αυγούστου 2016, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 10μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο:

«Σαν σήμερα...η μέρα που έγινα Ολυμπιονίκης, στα 20 μου χρόνια.

Και πιο σπουδαίο ακόμα από αυτό…η μέρα που συνειδητοποίησα για τα καλά πια, ότι, ακόμη και τα πιο «τρελά» και «άπιαστα» όνειρα, δεν πρέπει να σε τρομάζουν γαμώτο...γιατί μπορούν να βγουν αληθινά. Μπορούν!».

Δύο ημέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου 2016, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της σκοποβολής, κατέκτησε και το χρυσό στην ίδια διοργάνωση στο πιστόλι 25 μέτρων.

