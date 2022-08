Παράξενα

ΗΠΑ - Κολοράντο: Νερά λίμνης υποχώρησαν ξεβράζοντας... ανθρώπινα οστά

Έναν ανατριχιαστικό γρίφο προσπαθούν να λύσουν οι Αρχές στις ΗΠΑ.

Έναν ανατριχιαστικό γρίφο με ανθρώπινα οστά που εντοπίζονται στα συρρικνούμενα νερά της Λίμνης Μιντ στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να λύσουν οι Αρχές.

Το Σάββατο οι Αρχές της πόλης ανακοίνωσαν ότι βρήκαν νέα ανθρώπινα λείψανα στη δεξαμενή νερών που διατρέχει τις πολιτείες της Αριζόνα και της Νεβάδα, για τέταρτη φορά από τον Μάιο.

Με τη βοήθεια δυτών από το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας, αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Εθνικού Πάρκου της λίμνης ανέσυραν τα υπολείμματα ανθρώπινου σώματος, τα οποία συνιστούν το τέταρτο διαφορετικό σετ οστών που έχει βρεθεί στη λίμνη, όπου η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή χαμηλά εν μέσω μιας αδιάκοπης κρίσης νερού.

Λείψανα που ανακαλύφθηκαν το προηγούμενο διάστημα, συμπεριλαμβανομένου ενός πτώματος που βρέθηκε μέσα σε διαβρωμένο βαρέλι με τραύμα από σφαίρα, ήταν σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης και επομένως είναι δύσκολο να εξαχθεί ανάλυση DNA σε αυτά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Για το πτώμα που βρέθηκε στο βαρέλι, οι Αρχές διεξάγουν ειδική έρευνα για ανθρωποκτονία, καθώς όπως δήλωσε στο CNNi ο αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας, Τζέισον Γιόχανσον, «κάθε φορά που έχεις ένα πτώμα σε βαρέλι, προφανώς κάποιος άλλος εμπλέκεται».

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το πτώμα ανήκε σε άτομο που πυροβολήθηκε θανάσιμα τη δεκαετία του ’70 ή του ’80.

Σημειώνεται πως σορός ανακαλύφθηκε τον Μάιο από δύο αδελφές που έκαναν κωπηλασία στη λίμνη. Η αστυνομία του Λας Βέγκας δήλωσε τότε ότι δεν υπάρχουν υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια για αυτόν τον θάνατο προς το παρόν, αλλά «θα διεξάγει έρευνα αν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία ή ύποπτο θάνατο».

Στο αποκορύφωμά της τη δεκαετία του '80, η λίμνη Μιντ -η μεγαλύτερη τεχνητή δεξαμενή στη χώρα- είχε ύψος πάνω από 370 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως, καθώς η μεγάλη ξηρασία επιμένει, τα επίπεδα του νερού έχουν πέσει φέτος στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που γέμισε η δεξαμενή τη δεκαετία του 1930.

Σύμφωνα με τη NASA, η λίμνη Μιντ διέθετε νερό σε ποσοστό μόλις 27% της χωρητικότητάς της στις 18 Ιουλίου 2022.

Η στάθμη του νερού έχει πέσει τόσο πολύ που, εκτός από τα πτώματα, αποκάλυψε επίσης και ένα βυθισμένο σκάφος της εποχής του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ανακοίνωσε η υπηρεσία Park Service στις αρχές Ιουλίου.

πηγή: you tube / 8 News now

