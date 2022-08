Πολιτική

Τσίπρας για παρακολουθήσεις: Ο Μητσοτάκης να κλείσει τη βάνα του οχετού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δριμεία επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι ανέφερε σε ανάρτησή του.



Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση της υποκλοπής στο κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη και κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «έλαβε 48ωρη προθεσμία για να απολογηθεί, όπως κάθε κατηγορούμενος».

Μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για λειτουργία «κοινών εκβιαστών» και «πρακτικές μαφίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Ενώ όλοι περιμένουμε την εμφάνιση του κ. Μητσοτάκη, που από ό,τι φαίνεται όπως κάθε κατηγορούμενος έλαβε 48ωρη προθεσμία για να απολογηθεί, παρακολουθούμε έκπληκτοι τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ να λειτουργεί με όρους κοινών εκβιαστών.

Οι στοχευμένες ''διαρροές'' για τον Νίκο Ανδρουλάκη, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά το επίσημο έναυσμα που έδωσε με δήλωσή του ο επικεφαλής του γραφείου τύπου της ΝΔ, επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας. Ότι οι αυτουργοί των παράνομων παρακολουθήσεων συνδέονται με πρακτικές μαφίας.

Ο κ. Μητσοτάκης καλά θα κάνει να κλείσει τη βάνα του οχετού, πριν πνιγεί μέσα του ο ίδιος».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σκότωσε την Νικολέτα και το “έσκασε” με τρένο από την Αθήνα

Ρόδος - Τροχαίο: Πέθανε η 62χρονη τουρίστρια