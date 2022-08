Κοινωνία

Ερμού: Ανήλικοι έκλεψαν κινητά με απειλή μαχαιριού

Πώς κατάφεραν να τους εντοπίσουν οι αστυνομικές αρχές.

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο μόλις 11 ετών με την κατηγορία της κλοπής κατά συναυτουργίας μαζί με πέντε ακόμη άτομα, πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στην συμβολή των οδών Ερμού και Πειραιώς στο κέντρο της Αθήνας.

Το βράδυ της Παρασκευής (5/8) οι αστυνομικοί έλαβαν σήμα για κλοπή κινητού με χρήση σωματικής βίας και απειλής μαχαιριού, από έξι άτομα, σε βάρος τριών.

Άμεσα ξεκίνησαν αναζητήσεις και λίγα λεπτά αργότερα εντόπισαν έναν 11χρονο και έναν 15χρονο, οι οποίοι μαζί με ακόμα τέσσερα άτομα που κατάφεραν να διαφύγουν, είχαν διαπράξει από κοινού την ληστεία. Οι ανήλικοι συνελήφθησαν με την διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ οι συνεργοί τους αναζητούνται.

