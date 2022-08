Κοινωνία

Σύβοτα: Νεκρή γυναίκα που έκανε αλεξίπτωτο θαλάσσης - έσπασε ο ιμάντας από το μπουρίνι

Πώς έχασε τη ζωή της η 62χρονη γυναίκα.

Μπουρίνι έσπασε τον ιμάντα που κρατούσε γυναίκα που έκανε αλεξίπτωτο θαλάσσης με αποτέλεσμα να πέσει στο νερό, στην περιοχή ανάμεσα σε Σύβοτα, Θεσπρωτία και νότια Κέρκυρα.

Ο εκμισθωτής ξεκίνησε να τραβάει την γυναίκα με το σκοινί προς το σκάφος και περίπου σε απόσταση 100 μέτρων πριν φτάσει στο σκάφος η γυναίκα αποκόπηκε για άγνωστο λόγο, μάλλον έσπασε ιμάντας, από το σχοινί έλξης και βρέθηκε στη θάλασσα.

Η γυναίκα περισυνελλέγη από ιδιωτικό σκάφος το οποίο την μετέφερε στην ξηρά αλλά δυστυχώς είχε πεθάνει.

Ο χειριστής του σκάφους,34 ετών συνελήφθη και προανάκριση θα διενεργηθεί από το πρώτο λιμενικό τμήμα στα Σύβοτα που ανήκει στο λιμεναρχείο της Ηγουμενίτσας.

