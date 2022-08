Κοινωνία

Σύβοτα: Νεκρή κοπέλα που έκανε αλεξίπτωτο θαλάσσης - έσπασε ο ιμάντας από το μπουρίνι

Πώς έχασε τη ζωή της η κοπέλα.

Μπουρίνι έσπασε τον ιμάντα που κρατούσε κοπέλα που έκανε αλεξίπτωτο θαλάσσης με αποτέλεσμα να πέσει στο νερό, στην περιοχή ανάμεσα σε Σύβοτα, Θεσπρωτία και νότια Κέρκυρα.

H κοπέλα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ενώ λίγο αργότερα αναφέρθηκε ότι έχασε τη ζωή της.

