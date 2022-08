Κοινωνία

Σύβοτα: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του δυστυχήματος

Τι είπε ο χειριστής του σκάφους λίγη ώρα μετά το δυστύχημα. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας.



"Είμαι σε σοκ, όλη μέρα κλαίω. Ξαφνικά βγήκε ένα δυνατό μπουρίνι και εκείνη την ώρα κόπηκε ο ιμάντας χωρίς να καταλάβω πώς. Βρέθηκα κι εγώ ο ίδιος ναυαγός και ενδεχομένως να είχα πνιγεί αν δεν είχε βρεθεί το σκάφος που μας περισυνέλεξε.Δεν ξέρω πώς έγινε το δυστύχημα, ο μόνος λόγος που μπορώ να το αποδώσω είναι ο ξαφνικός άνεμος".

Αυτό είπε χαρακτηριστικά o χειριστής του σκάφους από το οποίο είχε δεθεί ο ιμάντας του θαλάσσιου αλεξίπτωτου που έσπασε με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο γυναίκα που έκανε parasailing στα Σύβοτα.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρεις της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε νωρίτερα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 62χρονης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έσπασε ο ιμάντας που κρατούσε με αποτέλεσμα να πέσει στο νερό στην περιοχή ανάμεσα σε Σύβοτα και νότια Κέρκυρα.

Αναλυτικότερα, σήμερα το μεσημέρι ο εκμισθωτής θαλάσσιων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιείται στην περιοχή διενεργούσε θαλάσσιο αλεξίπτωτο με την γυναίκα όταν και ξεκίνησε ένα έντονο μπουρίνι.

Ο εκμισθωτής ξεκίνησε να τραβάει την γυναίκα με το σκοινί προς το σκάφος και περίπου σε απόσταση 100 μέτρων πριν φτάσει στο σκάφος η γυναίκα αποκόπηκε για άγνωστο λόγο από το σχοινί έλξης και βρέθηκε στη θάλασσα.

Η γυναίκα περισυνελέγη από ιδιωτικό σκάφος το οποίο την μετέφερε στην ξηρά αλλά δυστυχώς είχε πεθάνει.

Ο 34χρονος χειριστής του σκάφους συνελήφθη και προανάκριση θα διενεργηθεί από το πρώτο λιμενικό τμήμα στα Σύβοτα που ανήκει στο λιμεναρχείο της Ηγουμενίτσας.

