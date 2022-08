Κόσμος

Λωρίδα της Γάζας: Εκεχειρία από το βράδυ της Κυριακής

Τι δήλωσε αξιωματούχος αιγυπτιακών υπηρεσιών.



Η Αίγυπτος καλεί σε εκεχειρία από σήμερα στις 23.30 ανάμεσα στο Ισραήλ και την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, ανακοίνωσε αξιωματούχος των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας.

«Η Αίγυπτος καλεί όλες τις πλευρές σε κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας από τις 23.30 τοπική ώρα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αμέσως μετά, η παλαιστινιακή οργάνωση αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι θα σταματήσει τις εχθροπραξίες από την ώρα αυτή, σύμφωνα με την αιγυπτιακή έκκληση, αλλά επισημαίνει το δικαίωμά της να απαντήσει σε κάθε νέα ισραηλινή επίθεση.

