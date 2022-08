Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Σήμερα η δήλωση Μητσοτάκη

Τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για το θέμα των παρακολουθήσεων αναμένεται σήμερα. Η εξεταστική επιτροπή και τα «πυρά» της αντιπολίτευσης.

Για την υπόθεση των παρακολουθήσεων αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα Δευτέρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με δήλωσή του, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντά θετικά τόσο στη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών όσο και στην εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Τοποθέτηση για το ζήτημα έκανε χθες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας επί της ουσίας εξηγήσεις και κατηγορώντας προσωπικά τον Πρωθυπουργό ως υπεύθυνο για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Την ίδια ώρα τόσο ο Ν.Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας αντέδρασαν σε δηλώσεις του διευθυντή Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Ρωμανού, ο οποίος από την πλευρά του έκανε λόγο για στοχοποίησή του.

