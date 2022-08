Life

Η Άννα Βίσση έκανε αλκοτέστ κι έγινε….viral (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την εμπειρία του αλκοτέστ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Άννα Βίσση.

Σε αλκοτέστ υποβλήθηκε η Άννα Βίσση, η οποία ζήτησε από συνεργάτη της να το τραβήξει σε βίντεο, το οποίο μετά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η τραγουδίστρια που βρισκόταν σε κάποιο νησί έκανε το αλκοτέστ, φυσώντας τρεις φορές, ενώ ο αστυνομικός της υπέδειξε πώς ακριβώς να φυσήξει.

Κι ενώ το αλκοτέστ βγήκε μηδενικό, εκείνη επέμενε ότι, είχε πιει «δύο ποτηράκια».

Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok κι έγινε viral.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Απολογείται ο σύντροφος της Νικολέτας

ΑΑΔΕ: Πιτσαρία στην Αργυρούπολη δεν είχε κόψει 58200 αποδείξεις

Παρακολουθήσεις: Σήμερα η δήλωση Μητσοτάκη