Λεγραινά: Αγνοούνται δύο κολυμβητές

Μεγάλη είναι η επιχείρηση του Λιμενικού. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Δύο κολυμβητές αγνοούνται στα Λεγραινά με το λιμενικό να έχει στήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Το μήνυμα του Λιμενικού:

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ έρευνες από 1 E/Π Π.N., 1 ΠΛ και 2 περιπολικά οχήματα Λ.Σ προς εντοπισμό δύο αγνοούμενων ημεδαπών κολυμβητών στη θαλάσσια περιοχή Λεγραινών Σουνίου.

