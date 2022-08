Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βόρεια Κορέα: Τέλος για το πρώτο κύμα της πανδημίας

Η Βόρεια Κορέα θα πραγματοποιήσει δύο σημαντικές κυβερνητικές συνεδριάσεις, η μία από τις οποίες για την αξιολόγηση της πολιτικής της χώρας κατά της COVID-19, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ.

Η Πιονγκγιάνγκ ισχυρίζεται ότι δεν έχει καταγράψει νέα περιστατικά μόλυνσης από την COVID-19 από τα τέλη Ιουλίου.

Το κοινοβούλιο της απομονωμένης διεθνώς χώρας (SPA) θα συνεδριάσει στις 7 Σεπτεμβρίου για να συζητήσει νομοθεσία για την αγροτική ανάπτυξη, και οργανωτικά ζητήματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σε μία ξεχωριστή εξέλιξη, η Βόρεια Κορέα αποφάσισε να πραγματοποιήσει μία εθνική σύσκεψη για την αξιολόγηση των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας στις αρχές Αυγούστου, “για να επιβεβαιώσει τη νέα κατεύθυνση” της πολιτικής της για την αντιμετώπιση της COVID-19.

H σύσκεψη για την COVID γίνεται γνωστή ενώ η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι οι ασθενείς της που νοσήσει έχουν αναρρώσει, σηματοδοτώντας το τέλος του πρώτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, μετά την επίσημη παραδοχή για ξέσπασμα των κρουσμάτων στα μέσα Μαΐου.

Η απομονωμένη διεθνώς χώρα δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ τον αριθμό των κρουσμάτων από την COVID-19, αλλά ανακοίνωσε ότι περίπου 4,77 εκατομμύρια ασθενείς, που είχαν πυρετό, ανάρρωσαν πλήρως, ενώ 74 πέθαναν από τα τέλη Απριλίου.

Το κοινοβούλιο της Βόρειας Κορέας συνεδριάζει σπάνια και συνήθως, αποτελεί τον επίσημο μηχανισμό για την έγκριση των αποφάσεων του πανίσχυρου Κόμματος των Εργατών, τα μέλη του οποίου αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία του.

Η απόφαση για τη σύγκληση της ολομέλειας του κοινοβουλίου ελήφθη χθες,Κυριακή, κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της διαρκούς επιτροπής του SPA, όπως μετέδωσε το KCNA.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Σαββατοκύριακου, οι συμμετέχοντες υιοθέτησαν ένα νόμο για τα φάρμακα, προκειμένου να οργανωθεί ένα “αυστηρό σύστημα” για την προώθηση της δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Άλλα ζητήματα που τέθηκαν, συμπεριέλαβαν την τροποποίηση της νομοθεσίας για την αεροδιαστημική ανάπτυξη με στόχο “την περαιτέρω νομιμοποίηση των δραστηριοτήτων” στον αναφερόμενο τομέα, αλλά και την υιοθέτηση ενός “νόμου αυτοπροστασίας” για την οργάνωση αυτού που αποκαλείται “σύστημα αυτοπροστασίας όλων των ανθρώπων” για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των Βορειοκορεατών, όπως μετέδωσε το KCNA, χωρίς ωστόσο να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι διαστημικές εκτοξεύσεις αποτελούν εδώ και πολύ καιρό ένα ευαίσθητο θέμα για την Κορεατική Χερσόνησο, όπου η Βόρεια Κορέα βρίσκεται αντιμέτωπη με την εφαρμογή διεθνών κυρώσεων, αναφορικά με το πρόγραμμα της για την απόκτηση βαλλιστικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Τον Μάρτιο, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν κάλεσε για την επέκταση των εγκαταστάσεων διαστημικών εκτοξεύσεων προκειμένου να προωθήσει περαιτέρω τις διαστημικές φιλοδοξίες της Πιονγκγιάνγκ, αφού η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ την κατηγόρησαν ότι δοκιμάζει ένα νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, υπό την κάλυψη της ανάπτυξης του διαστημικού προγράμματος της.

