Πολιτική

Παρακολουθήσεις – Πέτσας στον ΑΝΤ1: Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τις παρακολουθήσεις, την ακρίβεια, τα μέτρα στήριξης και τα ελληνοτουρκικά μίλησε στον ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

«Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Το θέμα είναι η ουσία», είπε ο Στέλιος Πέτσας αναφερόμενος στα σχόλια του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τις παρακολουθήσεις.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών σε δηλώσεις του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», αναφέρθηκε σε «μια νόμιμη επισύνδεση, μια παρακολούθηση μετά από εισαγγελική παραγγελία για λόγους εθνικής ασφάλειας» και διαβεβαίωσε ότι, «θα συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας».

«Οποιαδήποτε ευθύνη για πολιτικούς χειρισμούς την έχουν αναλάβει ήδη υψηλόβαθμα στελέχη», σημείωσε αναφερόμενος στις παραιτήσεις Δημητριάδη και Κοντολέων, ενώ τόνισε ότι, «ο κ.Ανδρουλάκης εκλήθη από τον κ.Γεραπετρίτη».

«Ο Δημητριάδης παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας, αφού δεν ενημερώθηκε ως ‘κρίκος’ αφού η ΕΥΠ υπάγεται στο γραφείο του πρωθυπουργού», είπε και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ «να μην μπαίνει με τέτοιους χαρακτηρισμούς στην υπόθεση».

Ο Στέλιος Πέτσας δεν θέλησε να προκαταβάλει τη δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία όπως είπε, αναμένεται να γίνει από το μεσημέρι και μετά.

«Δεν είναι πρωτοφανές η ΕΥΠ να υπάγεται στον πρωθυπουργό, συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία αλλά και στην Ελλάδα υπαγόταν στο παρελθόν, επί Ανδρέα Παπανδρέου», σημείωσε.

Όσο αφορά στη διάψευση των πρεσβευτών της Ουκρανίας και της Αρμενίας για τις εντολές παρακολούθησης, είπε πως, «οι σχολιαστές έχουν ευθύνη των λεγομένων τους» και ξεκαθάρισε πως «για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν μπορώ να σχολιάσω, περιμένω τη θεσμική οδό που είναι η Βουλή».

«Η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει ο πρωθυπουργός είναι πρωτοφανής, αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις», σχολίασε.

Μέτρα στήριξης για την ακρίβεια στη ΔΕΘ

Στο ζήτημα της ακρίβειας ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών είπε πως «φυσικά θα δούμε μέτρα στήριξης, υπήρχε στήριξη από το φθινόπωρο του 2021, έχουμε ΔΕΘ κι έχουμε πει ότι, οποιοδήποτε ευρώ περισσεύει θα διατεθεί στους πολίτες. Το οικονομικό επιτελείο δεν κάνει διακοπές, σχεδιάζει τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ».

Όπως εκτίμησε, «ο εισαγόμενος πληθωρισμός δεν φαίνεται να έχει πλήξει την ελληνική οικονομία όσο άλλες».

Σχετικά με το ζήτημα της ενέργειας σημείωσε ότι θα υπάρξει διασύνδεση των δημοτικών κονδυλίων με την εξοικονόμηση ενέργειας και στη συνέχεια εξήγησε πως, «εμείς δίνουμε χρήματα, δεν κόβουμε».

«Θα συνεχίσουμε και στο 2ο εξάμηνο να δίνουμε χρήματα στους δήμους. Πώς θα γίνει αυτό; Δεν πρέπει να συνδεθεί με την ενέργεια; Όπως το βλέπω εγώ είναι ένα ποσό 100-150 εκατομμυρίων ευρώ», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι, «δεν υπάρχει περίπτωση να μην στηριχτούν οι σχολικές επιτροπές».

Όσο αφορά σε αυξήσεις συντάξεων, είπε πως, «για πρώτη φορά το 2023 θα υπάρξει αύξηση των συντάξεων, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και στο Δημόσιο».

Σχολιάζοντας, τέλος τα ελληνοτουρκικά και την έξοδο του τουρκικού γεωτρύπανου στη Μεσόγειο, είπε ότι, «χρειάζεται εθνική επαγρύπνηση, η οποία είναι ενισχυμένη. Πρέπει να έχουμε πάντα τους συμμάχους μας κι ελπίζω ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Βουλευτής ξυλοκόπησε δημοσιογράφο on air (βίντεο)

Βόλος: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε γκρεμό 25 μέτρων (εικόνες)

ΑΑΔΕ: Πιτσαρία στην Αργυρούπολη δεν είχε κόψει 58200 αποδείξεις