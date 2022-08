Κόσμος

Κίνα: Θρίλερ με το θάνατο του πρέσβη της Μιανμάρ

Πρόκειται για τον τέταρτο πρέσβη της Μιανμάρ που πεθαίνει μέσα σε ένα χρόνο.

Ο πρεσβευτής της Μιανμάρ στην Κίνα πέθανε χθες Κυριακή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές πρόκειται για τον τέταρτο πρεσβευτή στη χώρα που πέθανε μέσα σε έναν χρόνο.

Ο πρεσβευτής Ου Μιο Ταντ Πε θεάθηκε για τελευταία φορά το Σάββατο, όταν είχε συνάντηση με αξιωματούχο στη νοτιοδυτική κινεζική επαρχία Γιουνάν, που γειτονεύει με τη Μιανμάρ, σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Τρεις διπλωματικές πηγές ενημερωμένες σχετικά είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως ο πρεσβευτής πέθανε χθες Κυριακή, καθώς ταξίδευε στη Γιουνάν.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες και δημοσίευμα σε ΜΜΕ της Μιανμάρ, η αιτία του θανάτου του εκτιμάται ότι ήταν καρδιακή προσβολή.

Η πρεσβεία της Μιανμάρ δεν απάντησε αμέσως όταν το Ρόιτερς της ζήτησε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Ο Ου Μιο Ταντ Πε ονομάστηκε πρεσβευτής στην Κίνα στα τέλη του 2019. Παρέμεινε στη θέση αφού κατέλαβε την εξουσία το στρατιωτικό καθεστώς, την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Άλλοι τρεις ξένοι πρεσβευτές στην Κίνα πέθαναν τον τελευταίο χρόνο.

Ο πρεσβευτής της Γερμανίας Γιαν Χέκερ, 54 ετών, πέθανε τον Σεπτέμβριο, προτού συμπληρωθούν δύο εβδομάδες αφότου ανέλαβε το πόστο.

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας Σερχίι Καμίσεφ, 65 ετών, πέθανε τον Φεβρουάριο, ενώ έκανε ή μόλις είχε ολοκληρώσει επίσκεψή του σε εγκατάσταση όπου διεξάγονταν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Ο πρεσβευτής των Φιλιππίνων, ο Χοσέ Σαντιάγο «Τσίτο» Σάντα Ρομάνα, 74 ετών, πέθανε ευρισκόμενος σε καραντίνα στην επαρχία Ανχούι (ανατολικά) τον Απρίλιο.

