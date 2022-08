Οικονομία

Σταϊκούρας: Κοστολογημένα μέτρα στήριξης στη ΔΕΘ

«Έτοιμος» θα είναι ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο για τα μέτρα στήριξης. Το αισιόδοξο σενάριο για τα έσοδα από τον τουρισμό.

«Ό,τι ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, από το βήμα της ΔΕΘ, θα περιλαμβάνει και το 2023, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης κόστους 450 εκατ. ευρώ». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι «ο πρωθυπουργός θα είναι απολύτως έτοιμος τον Σεπτέμβριο με κοστολογημένα μέτρα».

Σύμφωνα με τον υπουργό (σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ), «φαίνεται να δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος μέσα στο καλοκαίρι, που θα αξιοποιηθεί στο σύνολό του προς όφελος της κοινωνίας από τον Σεπτέμβριο και μετά (για πρόσθετα μέτρα στήριξης)».

Συμπλήρωσε δε, πως «πρέπει τον Σεπτέμβριο να μετρήσουμε τι δημοσιονομικός χώρος δημιουργείται το καλοκαίρι, να βρούμε με ακρίβεια το περιθώριο που έχουμε και στη συνέχεια, επειδή λειτουργούμε συλλογικά, να υπάρξει ιεράρχηση από τον πρωθυπουργό». Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνεισφορά του τουρισμού, λέγοντας ότι «προβλέπαμε έσοδα από τουριστικές εισπράξεις 15 δισ. ευρώ και πιθανόν να ανέλθουν κοντά στα 18 δισ. ευρώ ή να τα υπερβούν».

Τέλος, είπε πως «το μεγάλο πρόβλημα- σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό και φυσικά σε ελληνικό επίπεδο- είναι η ακρίβεια, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών». Προσθέτοντας ότι «εάν δεν υπάρξουν οριζόντιες ευρωπαϊκές λύσεις, κανένας εθνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο της επιβάρυνσης».

