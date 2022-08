Αθλητικά

Λεάντρο Λο: Νεκρός από πυρά αστυνομικού

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας αλλά και φίλος του αδικοχαμένου αθλητή για το περιστατικό.



Σοκ στον χώρο του αθλητισμού! Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ζίου ζίτσου, Λεάντρο Περέιρα ντο Νασιμέντο Λο δολοφονήθηκε στο Σάο Πάολο τα ξημερώματα της Κυριακής (07.08) από αστυνομικό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Λεάντρο Περέιρα ντο Νασιμέντο Λο πυροβολήθηκε στο Σάο Πάολο, μετά από καυγά σε κλαμπ.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του οκτώ φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, δράστης και θύμα διασκέδαζαν στο κλαμπ Sirio, όταν και διαπληκτίστηκαν.

Αυτόπτης μάρτυρας αλλά και φίλος του αδικοχαμένου αθλητή ανέφερε ότι ο δράστης προκάλεσε τον Λο και την παρέα του λίγο πριν το μοιραίο. Για για να ηρεμήσει την κατάσταση, το θύμα ακινητοποίησε τον θύτη του, ο οποίος αφού αφέθηκε ελεύθερος, πυροβόλησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή μια φορά στο κεφάλι.

«Ήρθε στο τραπέζι που βρισκόμασταν πέντε άτομα και πήρε ένα μπουκάλι. Ο Λο τον ακινητοποίησε κι όταν τον άφησε, αυτός έκανε τέσσερα βήματα πίσω και πυροβόλησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ίβα Σικέιρα Τζούνιορ, ανέφερε ότι μετά τον πυροβολισμό, ο δράστης κλώτσησε το θύμα δύο φορές στο έδαφος και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στη συνέχεια, ο δολοφόνος παραδόθηκε στην αστυνομία. Όπως προκύπτει, το συγκεκριμένο άτομο (το όνομα του φαίνεται πως είναι Ενρίκε Οτάβιο Ολιβέιρ; Βελόσο) ήταν αστυνομικός και είχε πάρει μέρος σε αρκετά περιστατικά βίας.

