Antonov - Καβάλα: Τι έδειξαν οι μετρήσεις για τοξικές ουσίες

Τι αποκαλύπτουν τα μεχρι στιγμής στοιχεία από τις μετρήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή μετά το δυστύχημα.

Καμία ανησυχία δεν προκαλούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την ύπαρξη τυχόν τοξικών ουσιών γύρω από την αγροτική περιοχή όπου κατέπεσε το βράδυ της 16ης Ιουλίου το μοιραίο αεροσκάφος Αντόνοφ, στους Αντιφιλιππους του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα. Αυτό επισημαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών ΥΠΕΝ Βορείου Ελλάδος που δόθηκε στη δημοσιότητα και στο οποίο τονίζεται -μεταξύ άλλων- ότι όλες οι επικίνδυνες ουσίες, στην πλειοψηφία τους βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά και όσες μετρήθηκαν ψηλότερα, είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η λήψη των δειγμάτων εδάφους και φύλλων έγινε από τον στρατό στις 17 Ιουλίου (την επομένη του δυστυχήματος), ενώ λήψεις έγιναν τις επόμενες ημέρες και από το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας, σε ακτίνα μέχρι 3.500 μέτρα. Με βάση αυτά τα δείγματα έγιναν οι σχετικές μετρήσεις. Επίσης, στις 25 Ιουλίου, από τη Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Καβάλας, υπήρξε και λήψη νερού από τις γεωτρήσεις ύδρευσης Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν γνωστά την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας έγινε δειγματοληψία και καρπών, από την παραγωγή της περιοχής- ηλιάνθους, ντομάτες, αραβοσίτους και ελιές- όπως και δείγματα νερού από το δίκτυο άρδευσης.

Όπως επισημαίνεται, ακόμα ότι στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα πρότυπα ποιότητας (οριακές τιμές), οπότε η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει συγκρίνοντας τις συγκεντρώσεις των δειγμάτων με αυτές του «τυφλού δείγματος» που ελήφθησαν από την περιοχή που δεν επηρεάστηκε από το συμβάν, ώστε να εκτιμηθεί η όποια επιβάρυνση επήλθε λόγω του συμβάντος.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα συγκρίνονται με τη «Νέα Ολλανδική Λίστα» και τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, όπως σημειώνεται. Ο δείκτης που θα μελετηθεί περαιτέρω είναι ο μόλυβδος που υπερβαίνει κατά 20,4% την τιμή της ολλανδικής λίστας, αλλά είναι πολύ μικρότερος από το σημείο που απαιτεί τη λήψη μέτρων. Επίσης, σε παρακολούθηση είναι οι δείκτες του μαγγανίου και τιτανίου, χωρίς όμως να είναι σε επίπεδα ανησυχίας. Για τις παραμέτρους των φωσφορικών και νιτρικών ιόντων, επίσης δεν υπάρχει ανησυχία, καθώς αποτελούν βασικά συστατικά των λιπασμάτων και αναμένονται ούτως ή άλλως στην περιοχή, λόγω του αγροτικού της χαρακτήρα, τονίζεται.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Χρήστος Γάκης, υπογράμμισε ότι τα δείγματα που ελήφθησαν από την επίμαχη περιοχή δεν γεννούν ανησυχία και δεν υπάρχει ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων. «Οι παράμετροι δεν ξεπερνούν να συνηθισμένα επίπεδα, οπότε δεν υπάρχει ανησυχία», σημείωσε ο κ. Γάκης και πρόσθεσε: «Θα ληφθούν από το υπουργείο μόνο κάποια μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Με τα σημερινά αποτελέσματα των αναλύσεων, η περιοχή δεν χρήζει γενικότερης λήψης επιπλέον μέτρων, ευρείας κλίμακας. Ο κόσμος δεν χρειάζεται να φοβάται και να ανησυχεί, παρακολουθούμε την πορεία της υπόθεσης που δεν εμπνέει ανησυχία».

Ο κ. Γάκης ανέφερε ακόμα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται και οι αναλύσεις του ύδατος από το Γενικό Χημείο του Κράτους που έγιναν από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των ελέγχων και των μετρήσεων. Σημείωσε, ωστόσο, ότι βάσει της επιστημονικής προσέγγισης του θέματος, εφόσον δεν υπάρχει μόλυνση του εδάφους είναι μάλλον απίθανο να υπάρχει μόλυνση των υδάτων, από τη στιγμή που δεν έχει περάσει στον υδροφόρο ορίζοντα.

Αναζητούνται τρόποι αποζημίωσης των αγροτών

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι μέρα με την ημέρα, η περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος επανέρχεσαι στην καθημερινότητά της. Υπογράμμισε δε, ότι δεν έχει υπάρξει άρση της απαγόρευσης στην έκταση όπου τα στελέχη του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηρών (ΤΕΝΞ) συνεχίζουν το έργο της εκκαθάρισης και της συγκέντρωσης των πυρομαχικών.

Ωστόσο, το ερώτημα που παραμένει ακόμα αναπάντητο είναι το πώς και από ποιον φορέα θα αποζημιωθούν οι αγρότες, οι καλλιέργειες των οποίων καταστράφηκαν όχι μόνο από την πτώση του αεροσκάφους αλλά και από τις εκτεταμένες έρευνες των πυροτεχνουργών. Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, ξεκίνησε ήδη μια σειρά επαφών και ανταλλαγής επιστολών με την Πολιτιστική Προστασία και τα εμπλεκόμενα υπουργεία για το πώς θα προχωρήσει από γραφειοκρατικής μεριάς η αποζημίωση των αγροτών.

