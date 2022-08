Πολιτισμός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε αγκαλιά με κορίτσι με νωτιαία μυϊκή ατροφία (βίντεο)

Συγκίνηση για την κίνηση του τραγουδιστή και σεβασμός για τη μικρή Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η συγκινητική στιγμή που εκτιλύχθηκε σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, το περασμένο Σάββατο.

Ο τραγουδιστής που έκανε συναυλία στο κατάμεστο στάδιο της Μακεδονίας πήρε αγκαλιά τη μικρή Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω και της αφιέρωσε το «Παιδί Γενναίο».

Ο ίδιος και οι συνεργάτες του ενημερώθηκαν από την οικογένειά της ότι, το κορίτσι που πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία βρίσκεται εκεί με τους γονείς και τον δίδυμο αδελφό της.

Ο πατέρας της μικρής την ανέβασε στη σκηνή και ο Κωνσταντίνος Αργυρός την πήρε αγκαλιά και τραγούδησαν μαζί μέχρι το τέλος το κομμάτι που της αφιέρωσε.

Το κοινό του καταχειροκρότησε και το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου.

