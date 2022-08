Πολιτική

Τσαβούσογλου: Φυσικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου η Τουρκία, δια μέσου του ΥΠΕΞ της. Πότε βγαίνει στη Μεσόγειο το τέταρτο τουρκικό γεωτρύπανο.

Σε ομιλία του κατά την έναρξη της Συνόδου των Πρέσβεων στην Άγκυρα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε «χαλάσαμε τα σχέδια τους που έγιναν στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο με την αντίληψη ‘ό,τι και να κάνω, θα είναι κέρδος’. Εάν παραμέναμε θεατές στον του σφετερισμού των δικαιωμάτων μας, θα πρόεκυπτε ένα νέο περιβάλλον σύγκρουσης, και μάλιστα σύγκρουσης που θα διαρκούσε για δεκαετίες. Έχουμε λάβει αποτελεσματικά μέτρα. Δείξαμε ότι δεν μπορούν να γίνουν εργασίες στην περιοχή χωρίς εμάς».

«Μπλοκάραμε τον αποκλεισμό της Τουρκίας και της ‘τδβκ’ από τις ενεργειακές εξισώσεις. Με τις σεισμικές μας δραστηριότητες εξερεύνησης και γεωτρήσεων και τη Συμφωνία μας για τη Λιβύη του 2019 χαλάσαμε τα παιχνίδια που στήθηκαν εναντίον μας. Ορίσαμε τα όρια της υφαλοκρηπίδας μας», ανέφερε.

Όπως ανέφερε «τώρα έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για να συμπεριληφθούμε κι εμείς. Αναλάβαμε δράση μαζί με την ‘τδβκ’ για να ενσωματώσουμε αυτή τη δυναμική με τις προτάσεις που υποβάλαμε».

Αναφερόμενος σε Ελλάδα και Κύπρο ο Μεβλούτ Τσαβούσολγου είπε: «Ένα χαρακτηριστικό της πολιτικής μας για την ανατολική Μεσόγειο είναι φυσικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το ελληνικό- ελληνοκυπριακό δίδυμο επιχείρησε να στείλει 9 πλοία στην υφαλοκρηπίδα μας τον τελευταίο χρόνο. Αυτά τα αποτρέψαμε με τα μέτρα που πήραμε τόσο στο πεδίο όσο και στο τραπέζι. Αύριο, αν είμαστε τυχεροί, το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίτ Χαν θα πλεύσει στην Μεσόγειο για την πρώτη του αποστολή».

«Συνεχίζουμε την πολιτική μας στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς συμβιβασμούς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας. Στο Αιγαίο, από την άλλη, θέλουμε τα αλληλένδετα προβλήματα να αντιμετωπίζονται ολιστικά και να επιλύονται συνολικά, μόνιμα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν μπορεί να διαμορφώσει τη βούληση να λύσει τα προβλήματα. Δεν εγκαταλείπει την κακή της διάθεση. Είπαμε και εξηγήσαμε στους συνομιλητές μας, ιδιαίτερα στον ΟΗΕ, ότι τα νησιά που βρίσκονται κοντά στις ακτές μας, τα οποία έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, είναι εξοπλισμένα. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι κρίσιμο για την ασφάλεια της χώρας μας», ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε αγκαλιά με κορίτσι με νωτιαία μυϊκή ατροφία (βίντεο)

Λεάντρο Λο: Νεκρός από πυρά αστυνομικού

Θεσπρωτία: Συνελήφθη ληστής που καταζητούσε η Αυστρία