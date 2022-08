Τεχνολογία - Επιστήμη

Διονύσης Σιμόπουλος: Η συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του από τον γιο του

Τι αναφέρει η νέα φωτογραφία που ανέβασε ο γιος του Διονύση Σιμόπουλου κατά παράκληση του ίδιου.



Σε μια κίνηση που προκάλεσε συγκίνηση προχώρησε o γιος του επιφανή αστροφυσικού Διονύση Σιμόπουλου, αλλάζοντας την cover photo στο προφίλ του εκλιπόντα.

«That’s all folks» αναφέρει η νέα φωτογραφία που ανέβασε κατά παράκληση του ίδιου του Διονύση Σιμόπουλου το παιδί του, και που τη δανείστηκε από τη γνωστή παραγωγή των Looney Tunes.

«Ο μπαμπάς μας πριν 2 ημέρες μου ζήτησε να αλλάξω αυτό το cover photo. Κράτησε το χιούμορ του μέχρι τέλους. “Έφυγε” με χαμόγελο στα χείλη», ανέφερε ο γιος του Διονύση Σιμόπουλου στην ανάρτησή του.

