Δίωξη Ναρκωτικών: έλεγχοι και συλλήψεις στην Αττική

Τι κατέσχεσαν οι αστυνομικοί μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας και στη δυτική Αττική.

Εξόρμηση για ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας και στη Δυτική Αττική πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ από 2 έως 5 Αυγούστου .

Η εξόρμηση εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων που πραγματοποιεί η Δίωξη Ναρκωτικών Αττικής και υλοποιήθηκε με την συνεργασία αστυνομικών, για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στις παραπάνω περιοχές.

Οι ειδικές αυτές δράσεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις πλατείες Κλαυθμώνος, Αγίου Κωνσταντίνου και Βάθης, στις οδούς Ιερόθεου, Ιάσωνος, Χαλκοκονδύλη, 3ης Σεπτεμβρίου, Νικηφόρου και Μενάνδρου, ενώ στην Δυτική Αττική στις Αχαρνές και ειδικότερα στη 17η στάση της Λ. Δημοκρατίας και στην οδό Μόρνου στο Μενίδι.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά:

•130 έλεγχοι και

• 2 συλλήψεις για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν:

•87,7 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

•Ένα αυτοκίνητο και

•2 κινητά τηλέφωνα

