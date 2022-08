Κοινωνία

Δυστύχημα στα Σύβοτα: Ελεύθερος ο χειριστής του σκάφους

Οι πραγματογνώμονες θα ερευνήσουν εξονυχιστικά την κατάσταση του εξοπλισμού έλξης του αλεξίπτωτου και τους ιμάντες πρόσδεσης.



Ελεύθερος αφέθηκε ο χειριστής του σκάφους που τραβούσε το αλεξίπτωτο της άτυχης 62χρονης Ελληνίδας, που έχασε τη ζωή της στα Σύβοτα όταν ξέσπασε μπουρίνι στην περιοχή.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα ο χειριστής του σκάφους, που συνελήφθη την Κυριακή, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ θα οριστεί δικάσιμος όταν ολοκληρωθεί η προανάκριση για το ατύχημα με αλεξίπτωτο στα Σύβοτα, καθώς οι λιμενικές Αρχές ερευνούν εάν τηρήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Σημειώνεται πως οι πραγματογνώμονες θα ερευνήσουν εξονυχιστικά την κατάσταση του εξοπλισμού έλξης του αλεξίπτωτου και τους ιμάντες πρόσδεσης.

Η 62χρονη γυναίκα έκανε parasailing όταν ξέσπασε έντονο μπουρίνι. Ο χειριστής του σκάφους επιχείρησε να τραβήξει τη γυναίκα με το σχοινί, όμως εξαιτίας των ισχυρών ανέμων έσπασε ο ιμάντας και η γυναίκα έπεσε από μεγάλο ύψος στο νερό και τραυματίστηκε θανάσιμα.

«Οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την πτώση της γυναίκας στη θάλασσα. Ωστόσο επί μέρους θέματα θα εξακριβωθούν. Δεν πρέπει όμως το δυστύχημα αυτό να μας κάνει να δαιμονοποιήσουμε κάποιες θαλάσσιες δραστηριότητες» τόνισε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νίκος Κοκκάλας.

