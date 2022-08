Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κόρη μαχαίρωσε τον πατέρα της - ισχυρίζεται ότι τη θώπευσε

Τι υποστήριξε η νεαρή κοπέλα και τι απαντά ο πατέρας της.

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκαν να δικαστούν μια 26χρονη κόρη και ο 57χρονος πατέρας της για υπόθεση ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Η πρώτη φέρεται ότι μαχαίρωσε τον δεύτερο καταλογίζοντας του ότι την θώπευσε. Εις βάρος και των δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακη επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επιπλέον ο πατέρας κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή και για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ η κόρη κατηγορείται και για οπλοχρησία.

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης γιατί οι κατηγορούμενου ζήτησαν να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους και να βρουν δικηγόρους για να τους εκπροσωπήσουν.

Ο 56χρονος ανέφερε ότι φιλοξενούσε στο σπίτι του την κόρη γιατί αυτή βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της. Αρνήθηκε ότι τη θώπευσε λέγοντας ότι “λέει ψέματα. Έχει πρόβλημα διπολικής διαταραχής”.

Τελικά το δικαστήριο ήρε την κράτηση τους, επιβάλλοντας στον 58χρονο τον περιοριστικό όρο της μη προσέγγισης της 26χρονης σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων.

Πηγή: grtimes.gr

