Είχε κρύψει 111 γραμμάρια κάνναβης στο φίλτρο αέρα του αυτοκινήτου (εικόνες)

Παλιός "γνώριμος" των Αρχών ο 26χρονος που συνελήφθη για ναρκωτιά και να οδηγεί χωρίς δίπλωμα. Πώς έπεσε στα "δίχτυα" των Αρχών.

Συνελήφθη αλλοδαπός, χθες (07-08-2022) το βράδυ σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, από αστυνομικούς της Γ’ Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ο ανωτέρω εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στον κινητήρα του οποίου και συγκεκριμένα μέσα στο κουτί φίλτρου αέρος αυτού, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια συσκευασία με κάνναβη, μεικτού βάρους (111,30) γραμμαρίων.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς στερούταν σχετικής άδειας ικανότητας οδήγησης.

Την προανάκριση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

