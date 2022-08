Οικονομία

Power Pass: Ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί για απάτη

Απάτη με το Power Pass. Επιτήδειοι ζητούν προσωπικά στοιχεία. Τι πρέπει να προσέξετε.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτήδειους που προφασίζονται την ιδιότητα υπαλλήλων της Εταιρίας, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά τους στοιχεία με αφορμή την οικονομική ενίσχυση του Power Pass».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν εμπλέκεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας για την πίστωση των ποσών των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης Power Pass και δεν θα ζητήσει ποτέ από τους καταναλωτές στοιχεία που σχετίζονται με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (e-banking, IBAN κ.τ.λ.).

