Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Οι αντιδράσεις των κομμάτων στις δηλώσεις Μητσοτάκη

Τι αναφέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σκληρή ανακοίνωση με την οποία τον χαρακτηρίζει «αλαζόνα, αμετανόητο και ψεύτη», εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφορικά με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι «δεν είχε το θάρρος να πράξει το αυτονόητο για κάθε φιλελεύθερη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δηλαδή να παραιτηθεί».

Η αξιωματική αντιπολίτευση σχολιάζει ότι «οι 48 ώρες προθεσμία που έδωσε στον εαυτό του για να απολογηθεί δεν αποκατέστησαν δυστυχώς ούτε στοιχειωδώς τη σχέση του κ. Μητσοτάκη με την αλήθεια» και πως «εμφανίστηκε αλαζόνας και αμετανόητος εκτός από ψεύτης. Ζήτησε ελαφρυντικά λόγω μειωμένου καταλογισμού, προσπαθώντας να πείσει ότι δεν ήξερε τι γίνεται ούτε στους πιο εθνικά ευαίσθητους τομείς του επιτελικού του κράτους».

Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης «πρόσθεσε στα ψέματα του κ. Οικονόμου, του κ. Γεραπετρίτη, του κ. Πιερρακάκη, των ανθρώπων του περιβάλλοντός του, που επί εβδομάδες αρνούνται τις παρακολουθήσεις, το τερατώδες ψέμα, ότι δεν γνώριζε τίποτε για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Την οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει νόμιμη».

Επιπλέον αναφέρει ότι «έπλεξε το εγκώμιο για τον εθνικό ρόλο της ΕΥΠ, αλλά στην προσπάθειά του να αποσείσει τiς δικές του ευθύνες δεν δίστασε να την εμφανίσει ως μια υπηρεσία όχι μόνο ανοργάνωτη, αλλά και εκτός ελέγχου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός «δεν τόλμησε να προφέρει ούτε τη λέξη Predator, προσπαθώντας να αφήσει εκτός κάδρου διαπιστωμένες παρακολουθήσεις με το λογισμικό αυτό, που η κυβέρνηση αρνείται ακόμα και την προμήθειά του από κρατικές υπηρεσίες».

Σημειώνει ότι ο κ. Μητσοτάκης «αναφέρθηκε μόνο στην περίπτωση της παρακολούθησης Ανδρουλάκη, χωρίς όμως να εξηγήσει πώς και γιατί η ΕΥΠ αποφάσισε μια τέτοιου είδους πρωτοφανή ενέργεια» και «δεν είπε, επίσης, κουβέντα για τις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, όπως του Θ. Κουκάκη».

Ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγορεί ότι «δεν απάντησε στο ερώτημα που απασχολεί την κοινή γνώμη και έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσους ακόμα πολίτες, δημοσιογράφους και πολιτικούς και γιατί έχει θέσει υπό παρακολούθηση η ΕΥΠ στη διάρκεια της διακυβέρνησής του».

Επίσης σχολιάζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «εμφανίστηκε ως αναμορφωτής της ΕΥΠ, ενώ ο ίδιος έχει αρνηθεί με πείσμα όλες τις σχετικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης». Προσθέτει ακόμη ότι «διόρισε έναν έμπιστό του ως επικεφαλής της, αλλάζοντας ακόμα και τον νόμο», ότι «στέρησε από την ΑΔΑΕ με νυχτερινή τροπολογία το δικαίωμα να ενημερώνει τους "στόχους" παρακολουθήσεων» και ότι «οργάνωσε την επιχείρηση απόκρυψης και ψέματος για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Για να φτάσει ο μηχανισμός προπαγάνδας του Μαξίμου να εμπλέκει τρίτες χώρες στο σκάνδαλο, αλλά και να διοχετεύει άθλιες συκοφαντίες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «για ένα πράγμα έπεισε ο κ. Μητσοτάκης με την κακοστημένη προσπάθεια της τηλεοπτικής του απολογίας. Ότι είναι ένοχος, αλλά και ότι δεν διστάζει μπροστά σε κανένα ψέμα, καμιά υποκρισία, καμιά διαστρέβλωση για να διασώσει τον εαυτό του». Επιπλέον υποστηρίζει ότι «δεν είχε το θάρρος να πράξει το αυτονόητο για κάθε φιλελεύθερη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δηλαδή να παραιτηθεί», σχολιάζοντας πως «αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό λάθος, που προστίθεται στο πολιτικό έγκλημα των παρακολουθήσεων».

Καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαιώνει απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό ότι «η αλήθεια δεν θα κρυφτεί κάτω από το τσιμέντο της ελεγχόμενης ενημέρωσης και τη λάσπη του προπαγανδιστικού του μηχανισμού. Το απόστημα έσπασε και η αλήθεια θα βγει στο φως, θέλει δε θέλει. Οι εξελίξεις τον έχουν ήδη προσπεράσει».

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης με αστείες δικαιολογίες προσπαθεί να κρύψει το σκοτεινό κι επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί, πίσω από αστείες δικαιολογίες περί "λάθους" και "ολισθήματος"», να κρύψει τη βασική πλευρά του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, που δεν είναι άλλη από την απόλυτη προσήλωσή του στη διαμόρφωση ενός σκοτεινού κι επικίνδυνου θεσμικού πλαισίου που σταθερά υπονομεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ελληνικού λαού» επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του «για τη δήλωση του πρωθυπουργού σχετικά με τις υποκλοπές».

«Αυτό το θεσμικό πλαίσιο, όχι μόνο δεν ρίχνει "άπλετο φως", αλλά είναι αυτό που οδηγεί στο απόλυτο "σκοτάδι" τη δράση των διάφορων κέντρων, μηχανισμών και υπηρεσιών, επίσημων και ανεπίσημων, εγχώριων και ξένων. Είναι αυτό ακριβώς το πλαίσιο που, αξιοποιώντας ως "λάστιχο" την έννοια της "εθνικής ασφάλειας", νομιμοποιεί και διευκολύνει πρακτικές παρακολουθήσεων, οδηγώντας στην αλματώδη αύξηση των εισαγγελικών διατάξεων για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Είναι αυτό το πλαίσιο, το οποίο εδώ και χρόνια καταγγέλλει και καταψηφίζει το ΚΚΕ, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα» τονίζει η ανακοίνωση.

«Δίπλα, λοιπόν, στην ανάγκη διαλεύκανσης της υπόθεσης παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της υπόθεσης των "συνακροάσεων" στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ -όσο αυτό είναι δυνατόν μέσα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που προβλέπονται- προκύπτει μια ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη, αυτή της κατάργησης όλης αυτής της νομοθεσίας, των ευρωενωσιακών οδηγιών και των διακρατικών συμφωνιών που έχει οδηγήσει στον σημερινό "βούρκο"» υπογραμμίζει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Αυτό φυσικά δεν μπορεί να το εγγυηθεί η κυβέρνηση της ΝΔ με προτάσεις περί "εγγυήσεων", "φίλτρων" και "βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών", ούτε κανένα από τα κόμματα που έχουν συνδιαμορφώσει το σημερινό καθεστώς. Είναι υπόθεση του ίδιου του λαού, με τη δράση του και τις πολιτικές επιλογές του, να υπερασπίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, κόντρα στη "νομιμότητα" της καταστολής, του αυταρχισμού, των παρακολουθήσεων, κόντρα στην ίδια τη δικτατορία του κεφαλαίου».

Βελόπουλος: να πάμε άμεσα σε εκλογές

'Αμεση προσφυγή στις κάλπες ζητά με δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Με ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο περιμέναμε ανάληψη ευθύνης, σήμερα ο πρωθυπουργός, έκανε για ακόμη μια φορά μετακύληση ευθύνης. Μετακύλησε την όποια ευθύνη του θέματος των υποκλοπών στο γενικό γραμματέα του γραφείου του, ο οποίος δεν έχει καμία πολιτική ευθύνη και στον διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος και αυτός αποπέμφθηκε δια παραιτήσεως» αναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και καταλήγει:

«Για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τα όσα λέμε. Δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη των κακών δυσάρεστων και οικτρών επιλογών της κυβέρνησης. Πρέπει επίσης να του πούμε, ότι και ο νέος διοικητής της ΕΥΠ είναι οπαδός της συμφωνίας των Πρεσπών. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι συνωμοσιολόγησε χωρίς να μας πει ποιοι πως και γιατί ζητούν την αποσταθεροποίηση της χώρας. Δυστυχώς ο κ. πρωθυπουργός απεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων. Πρέπει να πάμε σε εκλογές τώρα».

