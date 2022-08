Συνταγές

Σεισμός στα Καλάβρυτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμός "ταρακούνησε" τα Καλάβρυτα. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα Βόρεια και Βορειανατολικά των Καλαβρύτων, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 52,1 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο χάρτης με τις περιοχές υψηλού κινδύνου την Τρίτη

Τουρκία: Βουλευτής ξυλοκόπησε δημοσιογράφο on air (βίντεο)

Ρέθυμνο: Γυναίκα καταγγέλει βιασμό από 33χρονο έπειτα από μεθύσι