Τροχαία δυστυχήματα: μάστιγα στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες (βίντεο)

Με αίμα βάφεται η άσφαλτος ολοένα και περισσότερο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Τραγωδίες, γράφονται με αίμα στην άσφαλτο, σχεδόν καθημερινά. Μία 58χρονη έχασε τη ζωή της στην Κέρκυρα όταν το όχημα το οποίο οδηγούσε έπεσε σε γκρεμό. Στη Ρόδο μία γυναίκα σκοτώθηκε και δυο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν το βράδυ του Σαββάτου μηχανή μεγάλου κυβισμού τους παρέσυρε, ενώ στην Σαντορίνη την περασμένη εβδομάδα ένας 34χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, όταν τουρίστας που οδηγούσε γουρούνα έστριψε αριστερά σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας για να φωτογραφίσει την Καλντέρα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο μηχανάκι που οδηγούσε το θύμα. Τα τροχαία δυστυχήματα στα νησιά κατά την περίοδο των διακοπών έχουν γίνει πια μάστιγα.

Η κίνηση των οχημάτων αυξάνεται κατακόρυφα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών στους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς. Νέοι οδηγοί, χωρίς μεγάλη πείρα στο τιμόνι, είναι οι περισσότεροι που εμπλέκονται σε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Συνήθως είτε έχουν καταναλώσει αλκοόλ, είτε έχουν αναπτύξει μεγάλες ταχύτητες, με τα αποτελέσματα δυστυχώς να είναι τραγικά.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, γνωστός ως Κωνσταντίνος Ιαβέρης, σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, τόνισε μεταξύ άλλων: "Στα νησιά ξεσαλωνουν και αυτό το ξεσαλωνουν δεν είναι κάτι που μπορείς να το διορθώσεις από τη μια στιγμή στην άλλη αυτό είναι μια προσπάθεια ετών... Στα νησιά οι περισσότεροι που τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους είναι νέα παιδιά και αυτό είναι το στατιστικό της φρίκης, ότι συντελείται μία γενοκτονία γιατί τα άτομα που χάνουν τη ζωή τους οι νεαροί που χάνουν τη ζωή τους ή την καταστρέφουν είναι ηλικίας από 5 έως 29 δηλαδή δεν έχουν προλάβει να κάνουν παιδιά.

Θέλει αυτό που λέμε παιδεία παιδιών και η παιδεία των παιδιών αρχίζει και τελειώνει στο σπίτι..."

Σύμφωνα με στοιχεία, 584 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στους ελληνικούς δρόμους το 2021. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας εάν δεν ληφθούν ριζικά μέτρα, προβλέπεται πως το 2030 τα τροχαία ατυχηματα παγκοσμίως θα προκαλούν 2.400.000 θανάτους.

Οι κυριότερες παραβάσεις που καταγράφονται στην Ελλάδα, είναι υπερβολική ταχύτητα, το προσπέρασμα από τα δεξιά, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και η χρήση κινητού τηλεφώνου . Κάποιες από αυτές τις παραβάσεις δυστυχώς οδηγούν και στον θάνατο.

