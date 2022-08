Κοινωνία

Ρέθυμνο - Καταγγελία για βιασμό: Ποινική δίωξη σε 33χρονο

Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο άντρας που κατηγορείται για τον βιασμό 32χρονης. Τι υποστηρίζει ο 33χρονος.

Προθεσμία μέχρι το πρωί της Τετάρτη 10 Αυγούστου πήρε για να απολογηθεί ο 33χρονος Ανωγειανός ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό μιας 32χρονης γυναίκας το βράδυ της Κυριακής 7 Αυγούστου, στα Ανώγεια.

Ειδικότερα, στις 7:30 το απόγευμα ο 33χρονος βρέθηκε ενώπιον της εισαγγελέως με την τελευταίο να του ασκεί ποινική δίωξη για βιασμό σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με την δικηγόρο του 33χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη, ο άνδρας αρνείται κάθε κατηγορία, ενώ παραδέχεται ότι συνευρέθηκε με την 32χρονη στο βαθμό που εκείνη του επέτρεψε.

Την ώρα που ο φερόμενος ως δράστης περνούσε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου, μέλη της Φεμινιστικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου με πανό, φώναζαν συνθήματα κατά της αποτρόπαιης πράξης του βιασμού.

Σημειώνεται δε ότι η 32χρονη δεν θα μεταβεί τελικά στην ασφάλεια Ρεθύμνου για συμπληρωματική κατάθεση. Η κατάθεση της γυναίκας θα πραγματοποιηθεί, μετά το εξιτήριο της από το Βενιζέλειο, στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ εν συνεχεία ο φάκελος θα διαβιβαστεί υπηρεσιακά στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου, μιας και η τελευταία έχει αναλάβει την προανάκριση.

Η υπόθεση -που έχει συγκλονίσει την ορεινή κωμόπολη του Μυλοποτάμου- διαδραματίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της ΕΛΑΣ, χθες στην διάρκεια της νύχτας.

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει έως τώρα γνωστές αναφέρουν πως η 32χρονη, που έφτασε τις προηγούμενες ημέρες από την Αθήνα στην Κρήτη μαζί με τον σύντροφό της για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, χθες από νωρίς το απόγευμα βρέθηκαν στα Ανώγεια προκειμένου να διασκεδάσουν στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που ήταν σε εξέλιξη.

Τις απογευματινές ώρες προς βράδυ το ζευγάρι φέρεται να μετέβη σε ταβέρνα της περιοχής, ενώ λίγο αργότερα στην παρέα τους φέρεται να προστέθηκαν και άλλα άτομα, ανάμεσα στα οποία ήταν και ο 33χρονος.

Και ενώ το ζευγάρι φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ξαφνικά η 32χρονη φέρεται να δήλωσε στην παρέα πως δεν αισθανόταν καλά. Τότε, σύμφωνα με τα όσα η ίδια φέρεται να κατήγγειλε, ο 33χρονος Ανωγειανός φέρεται να προσφέρθηκε να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, μιας και ο σύντροφός της φέρεται επίσης να ήταν σε κατάσταση μέθης, άρα ανήμπορος να την βοηθήσει.

Η γυναίκα βρέθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στο Κέντρο Υγείας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν αρχικά πως δεν φορούσε εσώρουχο και πως έφερε ίχνη σεξουαλικής πράξης, ίσως και βιασμού. Άμεσα ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, ενώ έκριναν απαραίτητη την μεταφορά της στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατήγγειλε η 32χρονη στις αρχές, ο 33χρονος ήταν αυτός που προσφέρθηκε να την μεταφέρει στο κέντρο υγείας, όπου στην διαδρομή φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού, χωρίς ωστόσο η ίδια να θυμάται λεπτομέρειες μιας και βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Οι αρχές έχοντας στα χέρια τους την καταγγελία της γυναίκας αναζήτησαν και συνέλαβαν τον 33χρονο, ο οποίος φέρεται στις πρώτες κουβέντες που ξεστόμισε στους αστυνομικούς να παραδέχτηκε την σεξουαλική πράξη, με την συναίνεση όμως, όπως φέρεται να είπε, της 32χρονης. Εξάλλου, τις επόμενες ώρες αναμένεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου και η ίδια η γυναίκα προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

