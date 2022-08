Κόσμος

ΗΠΑ: ένταλμα κατάσχεσης αεροσκάφους ρώσου βουλευτή

Για ποιον λόγο επιβλήθηκαν κυρώσεις στον Ρώσο βουλευτή.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουσιοδοτήθηκαν οι ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές να κατασχέσουν το αεροσκάφος Airbus -- ένα A319-100 αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων -- που ανήκει στον ρώσο ολιγάρχη Αντρέι Σκοτς.

Σε βάρος του Αντρέι Σκοτς, βουλευτή της Δούμας (της ρωσικής Κάτω Βουλής) είχαν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις το 2018 για τους δεσμούς που φέρεται να διατηρούσε με το οργανωμένο έγκλημα στη Ρωσία και επιβλήθηκαν νέες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πληρωμές για την αδειοδότηση και την ασφάλιση του αεροσκάφους συνέχιζαν να γίνονται μεταξύ 2018 και 2021, παρά τις κυρώσεις, υπογραμμίζουν οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές.

