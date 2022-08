Κόσμος

Τραμπ: Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένος ο τέως Πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει λόγο για «πολιτικό διωγμό».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι πράκτορες του FBI έκαναν απροειδοποίητη «έφοδο» στην κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα (νότια).

Η έρευνα στο διάσημο Μαρ-α-Λάγκο, παρότι «συνεργάστηκα με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες», δεν ήταν «ούτε απαραίτητη ούτε προσήκουσα», ανέφερε ο κ. Τραμπ.

«Το έθνος μας ζει μαύρες μέρες, το όμορφο σπίτι μου, το Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, πολιορκείται και ερευνάται και έχει καταληφθεί από πολυάριθμους πράκτορες» του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας, επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος. «Παραβίασαν ακόμα και το χρηματοκιβώτιό μου!», εξεμάνη. Κατήγγειλε πως υφίσταται «πολιτικό διωγμό».

Το FBI δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει την έρευνα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε σχόλιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Los Angeles Times που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Σε βάρος του μεγιστάνα των ακινήτων εκκρεμούν διάφορες ποινικές υποθέσεις. Είναι εξάλλου ακόμη σε εξέλιξη η προσπάθεια ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων να ρίξει περισσότερο φως στον ρόλο του στην επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, όταν χιλιάδες οπαδοί του προκάλεσαν χάος στο Κογκρέσο καθυστερώντας την τυπική διαδικασία επικύρωσης της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντα πολύ δημοφιλής στις τάξεις των οπαδών των Ρεπουμπλικάνων, φλερτάρει ολοένα περισσότερο ανοικτά με την ιδέα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι ο κ. Τραμπ δεν βρισκόταν στην κατοικία του την ώρα της επιχείρησης του FBI, το οποίο εκτελούσε ένταλμα έρευνας.

Ο κ. Τραμπ έχει μετατρέψει το ιδιόκτητο κλαμπ και γήπεδο γκολφ στο Παλμ Μπιτς στο σπίτι του αφότου εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2021, αλλά γενικά περνάει τα καλοκαίρια σε άλλο κλαμπ γκολφ που του ανήκει, στο Μπέντμινστερ, στο Νιου Τζέρζι, καθώς το Μαρ-α-Λάγκο συνήθως κλείνει από τον Μάιο για το καλοκαίρι.