Κόσμος

Νότια Κορέα: Πρωτοφανείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν χάος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτοκίνητα, λεωφορεία και στοές του συστήματος του μετρό καλύφθηκαν από νερά.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σεούλ και στα περίχωρά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, καθώς καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν σπίτια και στοές του μετρό.

Στο νότιο τμήμα της Σεούλ σημειώθηκε βροχόπτωση που ξεπέρναγε τα 100 χιλιοστά την ώρα από το βράδυ της Δευτέρας· κατά τόπους η κατακρήμνιση έφθανε τα 141,5 χιλιοστά, που είναι η μεγαλύτερη εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας.

Συνολικά ως τις 05:00 (τοπική ώρα) η βροχόπτωση είχε φθάσει τα 420 χιλιοστά και αναμενόταν περισσότερη.

Στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Γκάνγκναμ, κτίρια και καταστήματα πλημμύρισαν και δεν είχαν ηλεκτροδότηση. Αυτοκίνητα, λεωφορεία και στοές του συστήματος του μετρό καλύφθηκαν από νερά. Πολλοί κάτοικοι αποκλείστηκαν.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σεούλ και άλλοι δύο στην επαρχία Κιόνγκι, που την περιβάλλει, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Οι τέσσερις έχασαν τη ζωή τους όταν παγιδεύτηκαν σε κτίρια που πλημμύρισαν, ένα από τα θύματα πιστεύεται ότι υπέστη ηλεκτροπληξία, ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός κάτω από τα συντρίμμια στάσης λεωφορείου και άλλος ένας παρασύρθηκε όταν χτύπησε το σημείο όπου βρισκόταν κατολίσθηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν και εννέα αγνοούνται.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών αύξησε το επίπεδο συναγερμού στην κορυφαία βαθμίδα. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση για τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων στην μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας (26 εκατ. κάτοικοι).

Ο πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ προέδρευσε σε συνεδρίαση συναρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση της καταστροφής και έδωσε εντολή στις αρχές να αποτρέψουν περαιτέρω απώλειες ζωών και να ελέγξουν το ταχύτερο την κατάσταση στις περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.

Η μετεωρολογική υπηρεσία αναμένει ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό τμήμα της χώρας θα συνεχιστούν ως τουλάχιστον αύριο Τετάρτη.

Αν και η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει συχνά ξαφνικές και σφοδρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών, «αυτή η τόσο απότομη αύξηση της κατακρήμνισης και οι συχνές καταρρακτώδεις βροχές δεν εξηγούνται» αν δεν ληφθεί υπόψη «η μεγάλη τάση, η κλιματική αλλαγή», ανέφερε στέλεχος της μετεωρολογικής υπηρεσίας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο χάρτης με τις περιοχές υψηλού κινδύνου την Τρίτη

Τραμπ: Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του

Καιρός: βελτίωση και μεμονωμένες καταιγίδες την Τρίτη