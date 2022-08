Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Χωρίς Παπαγιάννη και Σλούκα με Ισπανία

Ανησυχία για τον Παπαγιάννη και το αν θα είναι έτοιμος μέχρι το Ευρωμπάσκετ. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των πρώτων πέντε παικτών που δεν θα συνεχίσουν στην προετοιμασία.

Χωρίς τους Κώστα Σλούκα και Γιώργο Παπαγιάννη θα παραταχθεί η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών στις δύο αναμετρήσεις με την αντίστοιχη της Ισπανίας που θα διεξαχθούν αύριο (9/8, 19:00) στο ΟΑΚΑ και την Πέμπτη (11/8, 20:30) στο "WiZink Center" της Μαδρίτης.

Ο διεθνής γκαρντ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην Ισπανία και θα κάνει ατομικό πρόγραμμα στην Αθήνα, ενώ θα ενσωματωθεί εκ νέου σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης με την επιστροφή της «γαλανόλευκης» από τη Μαδρίτη.

Από την πλευρά του, ο διεθνής σέντερ συνεχίζει καθημερινά το πρόγραμμα που ακολουθεί από την έναρξη της προετοιμασίας και παρακολουθείται διαρκώς από το ιατρικό επιτελείο της εθνικής.

Στο μεταξύ, η ΕΟΚ ανακοίνωσε και τα ονόματα των πρώτων πέντε παικτών που δεν θα συνεχίσουν στην προετοιμασία. Ο Δημήτρης Ιτούδης αποφάσισε να «κόψει» τους τέσσερις παίκτες που δεν έχουν συμμετοχές στην εθνική ανδρών, ήτοι τους Άλεξ Αντετοκούνμπο, Λευτέρη Μαντζούκα (σ.σ. ο οποίος απουσίαζε λόγω ασθένειας), Όμηρο Νετζήπογλου και Γιώργο Τανούλη, καθώς και τον Γιώργο Τσαλμπούρη, τους οποίους ο ομοσπονδιακός τεχνικός ευχαρίστησε για την προσπάθειά τους.

