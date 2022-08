Κόσμος

“Αμπτουλχαμίντ Χαν”: Βγαίνει στη Μεσόγειο το τουρκικό γεωτρύπανο

Για την έξοδο του γεωτρύπανου, θα στηθεί φιέστα περί τις 12.30 μετά το μεσημέρι.

Αποπλέει σήμερα από λιμάνι Τασούκου της Μερσίνης, το τέταρτο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας "Αμντουλ Χαμίτ Χαν".

«Μέχρι σήμερα δεν επιτρέψαμε κανέναν σχεδιασμό ή ενέργεια στους χώρους δικαιοδοσίας μας χωρίς τη δική μας συμμετοχή και δεν θα το επιτρέψουμε ούτε στο μέλλον» δήλωσε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δίνοντας και το στίγμα των προθέσεων της Άγκυρας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε δηλώσει πως την ημέρα που θα πάει στη Μερσίνη για το Αμπτουλχαμίντ Χαν, στις 9 Αυγούστου, θα επισκεφτεί και τον πυρηνικό σταθμό Ακκουγιού. Αμέσως μετά θα μιλήσει με τον Βλαδιμίρ Πούτιν και θα καθορίσουν οδικό χάρτη για τον πυρηνικό σταθμό.

Ο Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ έγραψε στο τουίτερ του ότι «είναι μεγάλη μέρα, είμαστε ενθουσιασμενοι. Το τέταρτο γεωτρύπανό μας θα ρίξει άγκυρα για την πρώτη του γεώτρηση. Ας είναι ανοιχτός ο δρόμος του, ο αέρας ευνοϊκός και η προσπάθειά του σαν του Αμπντουλχαμίτ Χαν»

