Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σήμερα απολογείται ο 22χρονος

Ο 22χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια δυο προθεσμίες.



Σήμερα θα απολογηθεί στον ανακριτή ο 22χρονος υπήκοος Πακιστάν που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας στο Περιστέρι την 1η Αυγούστου. Ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια δυο προθεσμίες, καθώς ο αυτεπαγγέλτως διορισμένος δικηγόρος του, ζήτησε χρόνο για να ενημερωθεί για τη δικογραφία της υπόθεσης.

Ο 22χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στη Βόρεια Μακεδονία και παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος σκότωσε τη 17χρονη, κλείνοντας το στόμα και τη μύτη της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα δακτυλικά αποτυπώματα που εξετάστηκαν από την αστυνομία, προκύπτει ότι ανήκουν σε δύο διαφορετικά ονόματα και ο άνδρας έχει τρεις διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης δηλωμένες στην αστυνομία. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ έχει καταθέσει και δύο αιτήσεις ασύλου που απορρίφθηκαν επειδή ο φάκελος ήταν ελλιπής.

