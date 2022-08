Κόσμος

Γουατεμάλα: Κατηγορίες σε δημοσιογράφο που επικρίνει την κυβέρνηση

Η εισαγγελία της Γουατεμάλας απήγγειλε χθες τέσσερις κατηγορίες σε βάρος του δημοσιογράφου Χοσέ Ρουβέν Σαμόρα. Για ποια αδικήματα κατηγορείται.



Η εισαγγελία της Γουατεμάλας απήγγειλε χθες τέσσερις κατηγορίες σε βάρος του δημοσιογράφου Χοσέ Ρουβέν Σαμόρα, ιδρυτή και διευθυντή της εφημερίδας El Periodico, που τηρεί επικριτική στάση έναντι της κυβέρνησης του συντηρητικού προέδρου Αλεχάντρο Γιαματέι.

Η εισαγγελέας Σίνθια Μοντερόσο παρουσίασε τα φερόμενα αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια σε βάρος του δημοσιογράφου που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα. Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος, συνωμοσία, άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και εκβίαση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κ. Σαμόρα φέρεται να ζήτησε από τον τραπεζίτη Ρόναλντ Γκαρσία, που τον ενήγαγε στη δικαιοσύνη την 26η Ιουλίου, να τον βοηθήσει να μπουν 300.000 κετσάλες (περίπου 38.000 ευρώ) στο τραπεζικό σύστημα για να κρυφτεί η «αληθινή προέλευση» του ποσού.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η εισαγγελέας παρουσίασε το ρευστό που ο κ. Σαμόρα φέρεται να έστειλε στον τραπεζίτη.

Ο κ. Γκαρσία κατέθεσε πως τα χρήματα πιθανόν αποσπάστηκαν από τον δημοσιογράφο με «εκβιασμούς» διαφόρων επιχειρηματιών ώστε να μην δημοσιεύσει στοιχεία σε βάρος τους που είχε στην κατοχή του.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, την περασμένη Τετάρτη, ο κ. Σαμόρα κατήγγειλε ότι πίσω από τη σύλληψή του βρίσκονται ο πρόεδρος και η γενική εισαγγελέας Κονσουέλο Πόρας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «μηχανορραφία».

Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας αρνείται κάθε εμπλοκή της στη σύλληψη του κ. Σαμόρα, που πυροδότησε κύμα εκκλήσεων να σέβεται την ελευθεροτυπία.

Ο δημοσιογράφος συνελήφθη την 29η Ιουλίου στο σπίτι του, που ερευνήθηκε την ίδια ημέρα, όπως και η έδρα της El Periodico, δημοσιογράφοι και μέλη της συντακτικής ομάδας της οποίας κατήγγειλαν πως επρόκειτο για πράξη αντιποίνων διότι η εφημερίδα δημοσίευσε ρεπορτάζ κατηγορώντας για διαφθορά μέλη της κυβέρνησης και την κυρία Πόρας.

Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Ατιμωρησίας (FECI), στην οποία έχει ανατεθεί η έρευνα, οι κατηγορίες σε βάρος του κ. Σαμόρα αφορούν τις δραστηριότητές του «ως επιχειρηματία», όχι τη δημοσιογραφική του δουλειά, κάτι που απορρίπτουν η εφημερίδα του και ο κόσμος του Τύπου στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

