Ενδοοικογενειακή βία: Απείλησε να την σκοτώσει με κατσαβίδι μπροστά στο παιδί της

Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησε το βράδυ της Κυριακής (7/8) μία 26χρονη μητέρα στον Βόλο. Τι συνέβη.

Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησε το βράδυ της Κυριακής (7/8) μία 26χρονη μητέρα στον Βόλο, η οποία έπεσε θύμα βίαιης συμπεριφοράς από τον σύντροφό της και μάλιστα μπροστά στο ανήλικο παιδί τους.

Ο 36χρονος άνδρας απείλησε να την σκοτώσει με κατσαβίδι, λέγοντας ότι «θα πάθει ό,τι και οι άλλες γυναίκες που δείχνουν οι ειδήσεις». Την χτύπησε στο πρόσωπο και τα χέρια, ενώ στην προσπάθειά της να ξεφύγει η 26χρονη τραυματίστηκε και στο πόδι, πιθανότατα από σπασμένο βάζο. Ωστόσο, κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία που συνέλαβε άμεσα τον δράστη.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου με την κατηγορία της άσκησης ενδοοικογενειακής σωματικής βίας, ενδοοικογενειακής σωματικής απειλής και εξύβρισης. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ετοιμάσει την υπεράσπισή του. Ωστόσο, αποφασίστηκε η κράτησή του έως σήμερα που θα οδηγηθεί ξανά ενώπιον των δικαστών.

