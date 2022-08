Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: ΕΔΕ για τον χειρουργό που αρνήθηκε να εξετάσει ανήλικη

Ένορκη Διοικητική Εξέταση αποφασίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο, για τον γιατρό που αρνήθηκε να εξετάσει ανήλικη εν ώρα εφημερίας.



Ένορκη Διοικητική Εξέταση αποφασίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο, για τον χειρούργο γιατρό που αρνήθηκε να εξετάσει ανήλικη εν ώρα εφημερίας, παρά το γεγονός ότι τρεις παθολόγοι είχαν παραπέμψει το περιστατικό στην χειρουργική κλινική.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 1η Αυγούστου όταν μια νοσηλεύτρια μαζί με την κόρη της συνόδευσαν τον ανήλικο κορίτσι στο νοσοκομείο της Πάτρας με έντονους πόνους στην κοιλιά, πυρετό και αρνητικό τεστ κορονοϊού. Τρεις παθολόγοι παρέπεμψαν το περιστατικό στη χειρουργική κλινική, όμως ο χειρούργος αρνούνταν να εξετάσει το ανήλικο παιδί αν δεν του έκαναν πρώτα οι παθολόγοι μια σειρά από εξετάσεις.

Η γυναίκα πήρε την ανήλικη και τη μετέφερε σε ιδιωτικό κέντρο, όπου διαπιστώθηκε πως είχε σκωληκοειδίτιδα και μια κύστη στην αριστερή ωοθήκη. Μάλιστα αν αργούσαν θα μπορούσε να είχε υποστεί ακόμη και σηψαιμία.

Σύμφωνα το ρεπορτάζ, ΕΔΕ έχει αναλάβει προσωπικά ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΓΝΠ Ανδρέας Μαζαράκης. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως στο Νοσοκομείο υπάρχει εδώ και καιρό μία ακατανόητη «κόντρα» μεταξύ παθολόγων και χειρουργών.

