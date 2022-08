Κοινωνία

Φωτιά σε ιστιοφόρο (εικόνες)

Στο σκάφος επέβαιναν Ιταλοί τουρίστες.

Καλά στην υγεία τους είναι επτά Ιταλοί που επιβαίνουν ιστιοφόρου στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά από άγνωστη αιτία ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά των Αντίπαξων.

Οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν σε άλλο και είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο όπου βρίσκεται το ιστιοφόρο σπεύδουν δύο πλωτά του λιμενικού και πλοιάριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, το ιστιοφόρο τελικά βυθίστηκε. Το θετικό είναι ότι είχε μικρή ποσότητα καυσίμων στις δεξαμενές του (περίπου 200 λίτρα diesel) που πιθανόν να έχει καεί η μεγαλύτερη ποσότητα του . Ωστόσο έχουν τοποθετηθεί απορροφητικά φράγματα και μαζεύονται και τα αποκαΐδια από τη θάλασσα .

