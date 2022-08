Κοινωνία

Μετρό - Εξάρχεια: Ένταση στην έναρξη των εργασιών παρουσία της αστυνομίας (εικόνες)

Kάτοικοι πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της περιοχής, όπου γίνονται οι εργασίες.



Ξεκίνησαν οι εργασίες για το Μετρό στην πλατεία στα Εξάρχεια, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Κάτοικοι πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους στα Εξάρχεια, καταλήγοντας στην πλατεία, όπου γίνονται οι εργασίες και είναι παράλληλα, συγκεντρωμένοι άνδρες των ΜΑΤ.

Όσοι συμμετείχαν στην πορεία φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν πανό όπου είχαν γράψει: «Ζωή, Ελευθερία, Δημιουργία. Όχι σε σταθμό Μετρό, όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» ενώ όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες υπήρξε ένταση μεταξύ των συμμετεχόντων στην πορεία και των ΜΑΤ.

