Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του 22χρονου

Ο 22χρονος είχε ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Παραιτήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ο αυτεπαγγέλτως διορισμένος δικηγόρος του 22χρονου από το Πακιστάν, που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας μέσα στο σπίτι της στο Περιστέρι την 1η Αυγούστου.

Ο 22χρονος που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 17χρονη στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα μετά από δύο προθεσμίες που ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια.

Στο μεταξύ ο 22χρονος απολογείται σήμερα στον ανακριτή, ενώ την Παρασκευή που πέρασε παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος σκότωσε τη 17χρονη, κλείνοντας το στόμα και τη μύτη της.

