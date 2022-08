Κόσμος

Απειλή Ακάρ: Το Καστελλόριζο είναι σε απόσταση κολύμβησης από την Τουρκία

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Χουλουσί Ακάρ λίγο πριν την έξοδο του Αμπντούλ Χαμίντ Χαν στη Μεσόγειο για γεωτρήσεις.



Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, με έναν ειρωνικό και μη διπλωματικό τρόπο στόχευσε πάλι το Καστελλόριζο. Μιλώντας στο συνέδριο των Τούρκων πρεσβευτών που γίνεται στην Άγκυρα, αναφέρθηκε στην απόσταση του Καστελλόριζου από την Τουρκία, λέγοντας πως είναι μόνο 1.950 μέτρα και οι φοιτητές των στρατιωτικών σχολών μπορούν να κολυμπήσουν μέχρι εκεί.

"Ενοχλεί τους Έλληνες όταν λέμε ότι το Καστελλόριζο είναι σε απόσταση κολύμβησης από την Τουρκία. Πρόσφατα ένας φίλος Έλληνας υπουργός είπε ότι ‘αν θέλουν ας έρθουν, αν μπορούν να κολυμβήσουν ας κολυμβήσουν’,. Και είπαμε, ελπίζω μια μέρα να γίνει κι αυτό.

Μπορεί κανείς να εκνευριστεί. Λένε (οι Έλληνες) θα έρθουμε (στην Άγκυρα για συνομιλίες). Αλλά δεν έρχονται, δεν μπορούν, δεν θέλουν.

Εμείς λέμε ότι είμαστε δυνατοί γιατί έχουμε δίκιο. Δεν έχουν τίποτα να πουν στο τραπέζι

Το άρθρο 12 της Λωζάνης, το άρθρο 14 της Συμφωνίας των Παρισίων λέει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι δεν μπορείς να εξοπλίσεις τα νησιά. Παρόλα αυτά λέμε υπομονή, ας βρεθούμε. Δηλαδή έχουμε τέτοιο πρόβλημα με τη γειτονική μας Ελλάδα"



Σύμφωνα με τη Hurriyet, ο Ακάρ μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι «η εχθρότητα προς την Τουρκία κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα. Μιλούν κατά της Τουρκίας για να καλύψουν τις δικές τους αδυναμίες. Δείχνουν ψεύτικες εικόνες, δείχνουν παλιές εικόνες. Λένε "η Τουρκία ετοιμάζεται για επιχείρηση", δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε ότι είμαστε δυνατοί, δεν έχουν τίποτα να πουν στο τραπέζι. Λέμε ότι το Αιγαίο πρέπει να είναι θάλασσα φιλίας και τα πλούτη να μοιράζονται μαζί. Ποτέ δεν παραβιάσαμε. Μην σκέφτεστε να πολεμήσετε μαζί μας. Ο πόλεμος είναι μαθηματικά. Οι προσπάθειες που κάνετε [για τα εξοπλιστικά], ακόμη κι αν γίνουν πραγματικότητα, είναι πολλές για την άμυνά σας, όμως για την Τουρκία λίγες.»

Ο Τούρκος Υπουργός κατηγόρησε την Ελλάδα και για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης και της Συνθήκης των Παρισιών. «Το άρθρο 12 της Λωζάνης, το άρθρο 14 της Συμφωνίας των Παρισίων λέει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι δεν μπορείς να εξοπλίσεις τα νησιά. Παρόλα αυτά λέμε υπομονή, ας βρεθούμε. Δηλαδή έχουμε τέτοιο πρόβλημα με τη γειτονική μας Ελλάδα», ανέφερε.

Ο Χουλούσι Ακάρ υποστήριξε ακόμη ότι «έχει ξεκινήσει ένας αγώνας εξοπλισμών, ένας αγώνας συμμαχιών (από την Ελλάδα). Όλα αυτά είναι για το θεαθήναι, είναι ένα παιχνίδι. Θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι αυτή η κούρσα εξοπλισμών δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κοστίζει στην ευημερία του ελληνικού λαού, ειδικά όταν ο ελληνικός λαός βρίσκεται ήδη σε οικονομικές δυσκολίες», υποστήριξε.

«Εμείς λέμε ας γίνει το Αιγαίο μια θάλασσα φιλίας, ας μοιραστούμε δίκαια τα πλούτη εδώ, ας συναντηθούμε, ας μιλήσουμε, ας τα μοιραστούμε με άνεση και ειρήνη, υπάρχει τουρισμός, υπάρχουν και άλλα πλούτη, ας τα μοιραστούμε. Παρόλο που τα φέρνουμε αυτά στην ατζέντα, δυστυχώς η Ελλάδα συνεχίζει τις αντιδημοκρατικές της πρωτοβουλίες εδώ», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΑΜ.

Για την μειονότητα της Δυτικής Θράκης, ο Χουλουσί Ακάρ είπε «έκλεισαν τα σχολεία εδώ, εμπόδισαν την εκλογή του 'μουφτή'. Υπάρχει μια σοβαρή πίεση εναντίον των ‘Τούρκων’ τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά. Και εδώ λένε: ‘Αυτοί δεν είναι Τούρκοι΄. Μήπως είναι Κινέζοι; Είναι Ιάπωνες; Δεν έχουν εθνικότητα; Τα ονόματά τους είναι ‘τουρκικά’, τα νεκροταφεία τους είναι ‘τουρκικά’, η κουλτούρα τους είναι ‘τουρκική’. Οι οικογένειές τους ζουν πάντα στην Τουρκία. Και δυστυχώς, παρόλο που το ΕΔΔΑ βλέπει ότι όλες αυτές οι αποφάσεις δεν εφαρμόζονται, δεν λαμβάνει κανένα μέτρο εναντίον τους. Όλα αυτά αγνοούνται».

Ο Τούρκος Υπουργός συνέχισε: Λέμε αυτό στους Έλληνες: ‘Μη σκεφτείτε να πολεμήσετε μαζί μας. Αυτός ο πόλεμος είναι θέμα μαθηματικών. «Πάρτε αυτό το χέρι φιλίας που σας απλώνουμε και βάλτε τέλος στις αντιδημοκρατικές σας πρωτοβουλίες, ενέργειες και συζητήσεις», ανέφερε.

Ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν έχουν διαπράξει παραβίαση χωρίς να έχουν υποστεί παραβίαση. «Να είστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό. Όταν μας έκαναν παραβίαση, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας», υποστήριξε.

Ο Τούρκος Υπουργός κατέληξε λέγοντας «δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση των τα δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων των Κυπρίων ‘αδελφών’ μας στη Μεσόγειο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός. Είμαστε αποφασισμένοι, και δόξα τω Θεώ είμαστε ικανοί γι' αυτό», ανέφερε.





