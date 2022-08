Κόσμος

Δυτική Όχθη: Ακόμη 2 Παλαιστίνιοι νεκροί σε ισραηλινή επιχείρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών.

Δύο Παλαιστίνιοι, ο ένας από τους οποίους ήταν υψηλόβαθμος διοικητής μιας ένοπλης οργάνωσης, σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο Ιμπραήμ αλ-Ναμπούλσι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ-Άκσα, ένοπλου κλάδου της οργάνωσης Φατάχ, και ένας άλλος μαχητής σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση αυτή, η οποία διεξήχθη στη Ναμπλούς, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ισραηλινοί στρατιώτες «περικύκλωσαν το σπίτι του καταζητουμένου» στη Ναμπλούς και «σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών».

Η επιχείρηση εξαπολύθηκε το πρωί εναντίον της κατοικίας του Ιμπραήμ αλ-Ναμπούλσι στην παλιά πόλη της Ναμπλούς στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που κατέχει από το 1967 ο ισραηλινός στρατός.

Ανταλλαγές πυρών μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινών δυνάμεων σημειώθηκαν στη διάρκεια της επιδρομής, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ δεκάδες οχήματα του στρατού απέκλεισαν την κυκλοφορία μέσα στην πόλη.

Συμπλοκές σημείωθηκαν σε άλλα τμήματα της Ναμπλούς, όπου Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των στρατιωτών.

«Δεκάδες ταραχοποιοί εκτόξευσαν πέτρες και εκρηκτικά εναντίον των στρατιωτών, οι οποίοι απάντησαν με μέσα διάλυσης συγκεντρώσεων και με πυρά. Υπήρξαν τραυματίες», πρόσθεσε ο στρατός.

«Στη συνέχεια οι δυνάμεις μας αποχώρησαν από την πόλη και δεν υπάρχουν θύματα στις τάξεις μας», ανέφερε ακόμη.

Η επιδρομή του στρατού πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά το τέλος μιας φονικής ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης η οποία εξαπολύθηκε στη λωρίδα της Γάζας εναντίον της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ. Κατά την επιχείρηση αυτή σκοτώθηκαν 46 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, σύμφωνα με παλαιστινιακό απολογισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παγώνη: Δεν χρειάζονται νέα μέτρα, ο κόσμος έχει κουραστεί

Τραμπ: Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του

Φωτιά σε ιστιοφόρο (εικόνες)