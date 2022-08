Παράξενα

Κως: Σύλληψη τουρίστα που κάπνιζε στις τουαλέτες αεροπλάνου

Ο θεριακλής τουρίστας από το Ισραήλ, αφού ενεργοποίησε τον συναγερμό του αεροσκάφους, επιτέθηκε λεκτικά και στο πλήρωμα.

Στον εισαγγελέα της Κω θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι ένας 39χρονος τουρίστας από το Ισραήλ, ο οποίος άναψε τσιγάρο μέσα στην τουαλέτα του αεροσκάφους ενώ αυτό πραγματοποιούσε πτήση από το Τελ Αβίβ για το νησί της Κω, με αποτέλεσμα οι αισθητήρες καπνού να ενεργοποιηθούν και να σημάνει συναγερμός στο πλήρωμα του αεροσκάφους.

Ο 39χρονος συνελήφθη για διασάλευση της τάξης και παραβίαση εντολών του κυβερνήτη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης του σκάφους έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος εν πτήσει, στον... θεριακλή επιβάτη, εκείνος θύμωσε και άρχισε να επιτίθεται λεκτικά στο προσωπικό.

Ο κυβερνήτης ενημέρωσε όμως αμέσως τον Πύργο Ελέγχου της Κω για το περιστατικό και με τη σειρά τους τα στελέχη του αεροδρομίου την αστυνομία.

Έτσι μόλις προσγειώθηκε το αεροσκάφος το μεσημέρι της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Κω, δύο αστυνομικοί μπήκαν σε αυτό και πέρασαν αμέσως χειροπέδες στον 39χρονο, ο οποίος τώρα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη.

