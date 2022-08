Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο ΕΜΑ ξεκίνησε την αξιολόγηση του νέου εμβολίου της Pfizer

Το νέο εμβόλιο θα στοχεύει τόσο στο αρχικό στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε στην Κίνα, όσο και στα υποστελέχη της Όμικρον BA.4/5, τα οποία κυριαρχούν πλέον.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε την Τρίτη 9 Αυγούστου, ότι ξεκίνησε την κυλιόμενη αξιολόγηση προσαρμοσμένου στις παραλλαγές της Covid-19 εμβολίου των Pfizer και BioNTech

Το διδύναμο εμβόλιο στοχεύει δύο στελέχη του ιού SARS-CoV-2 που προκαλεί την Covid-19 , το αρχικό στέλεχος που εντοπίσθηκε στην Κίνα και τα υποστελέχη της Όμικρον BA.4/5, τα οποία αυτήν την στιγμή βρίσκονται πίσω από τις περισσότερες περιπτώσεις εκδήλωσης της νόσου.

Κυλιόμενη αξιολόγηση σημαίνει ότι ο EMA εξετάζει τα στοιχεία μόλις γίνονται διαθέσιμα και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι την συγκέντρωση επαρκών δεδομένων για την επίσημη κυκλοφορία του εμβολίου.

