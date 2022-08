Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: Αύξηση ιικού φορτίου έως 224%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι περιοχές και η διακύμανση του ιικού φορτίου που παρατηρήθηκε από τους ειδικούς του ΕΟΔΥ.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης με την εβδομαδιαία ενημέρωση για τον αριθμό νεκρών, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από τον ΕΟΔΥ έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Στην σχετική ανακοίνωση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Πίνακας : Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 01-07/08/2022 σε σχέση με την εβδομάδα 25-31/07/2022.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 1 έως 7 Αυγούστου 2022, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 25 έως 31 Ιουλίου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε δύο από τις δώδεκα (2/12) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτικές τάσεις σε εννέα από τις δώδεκα (9/12) περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποιητική τάση σε μία περιοχή του ΕΔΕΛ. Καθαρά αυξητική ήταν η τάση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Πάτρα (+224%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στην Αττική (+28%). Καθαρά πτωτικές τάσεις διαπιστώθηκαν στα Χανιά (-57%), στη Λάρισα (-50%), στην Ξάνθη (-44%) και στο Ηράκλειο (-37%), ενώ οριακή ήταν η μείωση στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Αλεξανδρούπολη (-29%), στο Βόλο (-18%), στην Κέρκυρα (-16%), στη Θεσσαλονίκη (-15%) και στον Άγιο Νικόλαο (-12%). Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στα Ιωάννινα (-10%).

Ο χαρακτηρισμός των επιπέδων του ιικού φορτίου (χρωματικός κώδικας) έχει προκύψει από την επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων της κάθε πόλης χωριστά από την 1η Ιουνίου 2021 και μετά. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις κάθε περιοχής ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά (από την χαμηλότερη στην υψηλότερη) και στη συνέχεια ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες (0-20%, 20.1-40%, 40.1-60%, 60.1-80%, 80.1-100%). Η χρωματική κλίμακα από ελαφριά έως έντονη απόχρωση (από το ροζ/μπεζ έως το βαθύ κόκκινο/καφέ) δείχνει, για κάθε πόλη/περιοχή, τα επίπεδα του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα την τελευταία εβδομάδα σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της πόλης/περιοχής (από 01/06/2021 και μετά). Για παράδειγμα, όταν μια πόλη/περιοχή χαρακτηρίζεται με ροζ /μπεζ χρώμα (0-20%), τα επίπεδα του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα στις μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας ανήκουν στο χαμηλότερο 20% των συνολικών μετρήσεών της, ενώ όταν χαρακτηρίζεται με βαθύ κόκκινο/καφέ (80.1- 100%), τα επίπεδα του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα στις μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας ανήκουν στο υψηλότερο 20% των συνολικών μετρήσεών της. Τα βέλη μέσα στους κύκλους δείχνουν την τάση στην εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.

Οι καμπύλες έχουν προκύψει από τοπικά εκτιμώμενη εξομάλυνση διασποράς (loess) των χρονοσειρών κανονικοποιημένου (ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό) ιικού φορτίου. Η κλίμακα του κάθε γραφήματος καθορίζεται από το εύρος των μετρήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε πόλη και δεν είναι ενιαία για όλα τα γραφήματα (ως εκ τούτου τα επίπεδα του ιικού φορτίου μεταξύ των πόλεων δεν είναι συγκρίσιμα).

Τα επίπεδα του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα, όπως αυτά καταγράφονται στα γραφήματα του διαγράμματος 2,αποτυπώνουν την εμφάνιση του στελέχους Όμικρον και των παραλλαγών του σε όλες τις πόλεις που ελέγχονται από το Δίκτυο

Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Στην πλειονότητα των πόλεων, είναι διακριτά, από το τέλος του Δεκεμβρίου 2021 και μετά, τα τρία επιδημικά κύματα, τα οποία αντιστοιχούν, με χρονική σειρά, στις παραλλαγές ΒΑ.1, ΒΑ.2 και ΒΑ.4/ΒΑ.5, με το τελευταίο κύμα – των ΒΑ.4 και ΒΑ.5 – να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την προηγούμενη εβδομάδα:





Ειδήσεις σήμερα:

Νέος “διπλός Τειρεσίας” για τα χρέη σε Δημόσιο και Τράπεζες

Πέθανε ο Ισέι Μιγιάκι

Τραμπ: Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του