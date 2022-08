Κοινωνία

Αντίπαξοι: Βυθίστηκε το ιστιοφόρο που τυλίχθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Πλωτά του Λιμενικού αλλά και πλοιάρια της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.

Βυθίστηκε το ιστιοφόρο σκάφος βορειοανατολικά των Αντίπαξων, όταν το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά υπό αδιευκρίνιστη αιτία και επέβαιναν σε αυτό επτά Ιταλοί επιβαίνοντες οι οποίοι κατάφεραν να το εγκαταλείψουν.

Όλοι είναι καλά στη υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νησί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο ιστιοφόρο υπήρχε μικρή ποσότητα καυσίμων περίπου 200 λίτρα ντίζελ που πιθανόν στη μεγαλύτερη ποσότητα να έχει καεί.

Για προληπτικούς λόγους στο σημείο όπου βυθίστηκε το ιστιοφόρο έχουν τοποθετηθεί απορροφητικά φράγματα ενώ τα αποκαϊδια από το καιόμενο σκάφος περισυνελέγησαν.

Στο σημείο είχαν σπεύσει δύο πλωτά του λιμενικού και πλοιάριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

