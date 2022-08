Πολιτική

ΑΔΑΕ για παρακολούθηση Ανδρουλάκη: Υπάρχουν ευρήματα, η έρευνα συνεχίζεται

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για την καταγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) σε σημερινή δήλωσή της αναφέρει ότι «ο έλεγχος που αφορά την καταγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη έχει ήδη αποφέρει τα πρώτα ευρήματα, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί για την πλήρη και από πάσης απόψεως διερεύνηση της υποθέσεως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ».

Ακόμη, υπενθυμίζει η ΑΔΑΕ ότι είναι η κατ' εξοχήν αρμόδια με βάση το ίδιο το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 19 §2) για τη διασφάλιση του θεμελιώδους και απολύτως απαραβίαστου δικαιώματος στο απόρρητο και την ιδιωτικότητα των επικοινωνιών, χωρίς το οποίο δεν νοείται κράτος δικαίου και δημοκρατικός βίος.

