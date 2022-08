Κοινωνία

Πόρτο Ράφτη: Νεκρός βρέθηκε αγνοούμενος από το Παλαιό Φάληρο

Άνδρας που είχε εξαφανιστεί από το Παλαιό Φάληρο εντοπίστηκε νεκρός σε γκρεμό στο Πόρτο Ράφτη.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός σε γκρεμό στο Πόρτο Ράφτη εντοπίστηκε ο 69χρονος, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Κυριακή από το σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο και για την αναζήτηση του οποίου είχε ενεργοποιηθεί Silver Alert.

Ο 69χρονος εντοπίστηκε σε γκρεμό στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και ανασύρθηκε γύρω στις 11.00 το πρωί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο που βρέθηκε η σορός του άνδρα, βρέθηκε και το αυτοκίνητό του.

Ο 69χρονος είχε φύγει από το σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο την Κυριακή 7-8-2022 με το αυτοκίνητο του και επειδή δεν έδωσε σημεία ζωής είχε εκδοθεί σήμα αναζήτησης. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου.

